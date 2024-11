Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" ma za sobą intensywny czas. Ich rajskie wakacje w Turcji skończyły się wizytą w szpitalu i powrót do rzeczywistości nie był łatwy. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że Marta Paszkin podzieliła się w sieci niepokojącym nagraniem, w którym wspomina o rozwodzie i nie ukrywa, że Paweł już od dawna o tym mówił. Wszystko przez jedną rzecz, która mocno ich poróżniła. Ten temat pojawiał się już wcześniej. Nie uwierzycie, o co chodzi!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Początkowo wydawało się, że kandydatka rolnika zdecyduje się opuścić jego gospodarstwo, ale ostatecznie zdecydowali się kontynuować relację, a Paweł podziękował pozostałym kandydatkom. Dziś są jedną z najpopularniejszych par, a o ich dwóch ślubach było głośno w mediach. Kilka miesięcy temu Marta Paszkin po raz trzeci została mamą i na świecie pojawiła się Gracja. Teraz żona Pawła Bodziannego opublikowała w relacji na Instastories zaskakujące wideo, w którym wspomina o różnicach między nimi i mówi wprost, że padł temat rozwodu:

Paweł kiedyś powiedział, że za moje poglądy to się ze mną rozwiedzie. Ale jego to fascynuje i mnie też – życie pod jednym dachem z kimś innym.

Żona farmera wymieniła nawet tematy, które ich różnią, a o których mimo wszystko rozmawiają w swoim domu. Okazuje się, że wśród nich jest polityka...

My pierwszy temat rano to oczywiście o wybory, o politykę. Wczoraj ostatni temat na wieczór to o jedzeniu mięsa. I powiem Wam, że to jest fascynujące, bo u nas w domu ścierają się dwa przeciwległe nurty: wegetariański-mięsny, tutaj prawica-lewica

dodała, zdradzając, które tematy ich poróżniły.