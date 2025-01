Przed nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja zbiera pieniądze wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku, akcję, którą kieruje Jerzy Owsiak wspiera cala plejada największych gwiazd. WOŚP wspiera nawet Andrzej Duda, który przekazał na licytację coś wyjątkowego. Niestety, chociaż fundacja przez 33 lata zakupiła dla szpitali mnóstwo specjalistycznego sprzętu, to są tacy, którzy są przeciwni WOŚP i atakują Jerzego Owsiaka. Teraz głos w sprawie nagonki na Owsiaka zabrała Katarzyna Dowbor.

W ostatnich tygodniach Jerzy Owsiak informował, że otrzymuje groźby śmierci, a sprawą zajmuje się policja. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy apelował ostatnio do TV Republika, która pokazuje krytyczne materiały na temat Owsiaka i WOŚP.

Krócej być nie może. „Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb”. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: „100 tysięcy za zabicie Owsiaka”. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję

Wiele gwiazd po atakach medialnych stanęło murem za Jerzym Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ostatnio Andrzej Piaseczny nie gryzł się w język i dosadnie skomentował ataki i groźby kierowane pod adresem Owsiaka. Teraz głos zabrała również Katarzyna Dowbor, która kilka miesięcy temu, po wielu latach, wróciła do pracy w TVP. Katarzyna Dowbor w rozmowie z mediami skomentowała nagonkę medialną na lidera WOŚP.

W ogóle nie rozumiem nagonki na kogoś, kto zrobił tyle ważnych rzeczy, tyle dobrego. (...) W ogóle nie uważam, że nagonka na kogokolwiek jest fajna. Najwięcej piszą ludzie, którzy nie sprawdzili. Bo ja sobie weszłam na stronę Orkiestry, tam są rozliczenia, więc ja nie wiem, o co tak naprawdę chodzi. Ludzie, którzy nie sprawdzili, nie zobaczyli, co się tam dzieje. Ten sprzęt jest kupowany, jest co roku rozliczany. Naprawdę nie wiem, o co chodzi

Katarzyna Dowbor mówi wprost:

Sprawa tego, ile i jak zarabia Jerzy Owsiak już od kilku lat jest tematem wielu rozmów i komentarzy. Teraz również Katarzyna Dowbor, która sama jest szefową fundacji TVP, zabrała głos w tej sprawie i wyznaje, że zarówno ona jak i Owsiak nie pobierają wynagrodzenia za pracę w fundacjach. Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że od dawna wiedziała, że Jerzy Owsiak nie zarabia na pomaganiu innym.

Wiedziałam o tym, rozmawiałam kiedyś o tym z Jurkiem. On ma jakieś inne spółki, ale cały rok pracuje na rzecz Orkiestry. Z czegoś trzeba żyć. (...) Uważam, że to jest w porządku, że właśnie ta wielka akcja, która co roku jest wydarzeniem na skalę światową, (...) to jest fajne, że on to robi pro publico bono

