Kasia Dowbor raczej nieczęsto wypowiada się w sprawach prywatnych i nawet w niełatwych sytuacjach stara się trzymać emocje na wodzy. Tym razem jednak nie była w stanie zahamować łez. W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" otworzyła się na temat druzgoczącego doświadczenia. "Walczyłam trzy tygodnie..." - wyznała.

Początkowo dołączenie Katarzyny Dowbor do "Pytania na śniadanie" budziło szereg skrajnych emocji, ale wygląda na to, że widzowie w końcu się do niej przekonali. Prezenterka w każdym odcinku stara się wykazać profesjonalizmem i z zaangażowaniem podchodzić do poruszanych w programie tematów. W piątkowym wydaniu rozmowa dotyczyła jednak kwestii, które wywołały u niej ogromne emocje.

Dziś Kasia Dowbor i Filip Antonowicz porozmawiali z gośćmi o leczeniu zwierząt, w tym w szczególności piesków. Wówczas była gospodyni "Nasz nowy dom" postanowiła podzielić się własnym, bardzo bolesnym doświadczeniem. Jak się okazało, ona sama doświadczyła walki o życie pupila.

Ja o mojego Berneńczyka walczyłam… ciężko mi o tym mówić, bo to był mój taki ukochany, najukochańszy pies. Walczyłam trzy tygodnie tylko, bo to był rak płuc

Wspominając ukochanego psiaka Katarzyna Dowbor zalała się łzami. Jak przyznała, starała się nie tracić nadziei, że ten wróci do zdrowia, ale niestety, po pewnym czasie stało się dla niej jasne, że na pomoc jest już za późno. Z trudem obserwowała, jak pupil toczy bolesną walkę, aż w końcu musiała podjąć najtrudniejszą decyzję.