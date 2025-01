Ariana Grande ma szanse zostać "najlepszą aktorką drugoplanową"i za rolę Glindy w "Wicked" otrzymać Oscara, najważniejszą nagrodę filmową. Tuż po ogłoszeniu nominacji piosenkarka i w tym przypadku już aktorka, zalała się łzami. Swoimi emocjonalnymi przemyśleniami podzieliła się w sieci.

Ariana Grande popłakała się po nominacji do Oscara

Znamy już nominacje do Oscarów 2025. W tym roku o najważniejszą nagrodę filmową zawalczy m. in. Ariana Grande, która została nominowana w kategorii "aktorka drugoplanowa" za rolę Glindy w musicalu "Wicked". Produkcja Jona M. Chu zdobyła aż 10 nominacji do Oscarów.

Nominacja do najważniejszej nagrody filmowej na świecie, przyznawanej przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej to ogromny zaszczyt dla Ariany Grande, która wręcz popłakała się po usłyszeniu nominacji.

Podnoszę głowę pomiędzy szlochami, aby bardzo podziękować Akademii za to uznanie. Nie mogę przestać płakać, co nikogo nie dziwi - napisała na Instagramie.

Ariana Grande nominowana do Oscara

Ariana Grande podzieliła się swoimi emocjami tuż po oficjalnym ogłoszeniu listy nominowanych do Oscarów 2025. W emocjonalnym wpisie podzieliła się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, które dzisiaj są już spełnianymi marzeniami:

Jestem głęboko zaszczycona, że mogę znaleźć się w tak wspaniałym towarzystwie i podzielić się tym z maleńką Ari, która siedziała i przyglądała się Judy Garland śpiewającej ''Somewhere Over the Rainbow'' tuż przed wejściem do dużej, pięknej bańki. Jestem z ciebie taka dumna

Ariana Grande w swoim wpisie nie zapomniała również o Jonie M. Chu reżyserze "Wicked" oraz Cynthii Erivo, która nominowała została do Oscara w kategorii "najlepszej aktorki pierwszoplanowej", gdzie wcielała się w rolę Elfaby. Co więcej to już jej druga nominacja w tej kategorii w karierze.

Dziękuję Jonie M Chu (reżyser filmu — przyp. red) za danie mi tej szansy i za bycie najbardziej niewiarygodnie genialnym przywódcą, człowiekiem i najbardziej oddanym przyjacielem. Jestem bardzo dumna z mojej pięknej rodziny ''Wicked''. Jestem bardzo dumna z mojej Elphie, mojej siostry, mojej drogiej Cynthii Erivo. Twój blask nigdy się nie kończy i zasługujesz na każdy kwiat (tulipan) w każdym ogrodzie. Kocham cię bezwarunkowo, zawsze. Nie zebrałam jeszcze wszystkich słów, cały czas nie mogę oddychać. Ale dziękuję

Ariana Grande o Oscara 2025 w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa będzie konkurować z takimi aktorkami jak: Monica Barbaro (Kompletnie nieznany), Felicity Jones (Brutalist), Isabella Rossellini (Konklawe) i Zoe Saldana "Emilia Perez".

Fani martwią się o Arianę Grandę

Nie ulega wątpliwościom, że w ostatnim czasie Ariana Grande przeszła dużą metamorfozę. Dużo mówiło się na ten temat przy okazji m. in. premiery "Wicked", w którym miała zaszczyt zagrać. Tematem były również kwestie jej życia prywatnego, m. in. rozwód z Daltonem Gomezem, czy rzekomy romans z Ethanem Slaterem (Boqiem z "Wicked"), jednak nigdy nie odnieśli się do tych plotek, a zamieszanie podsycało to, że "nowy partner" piosenkarki wciąż miał być żonaty i mieć dwuletniego syna.

Kiedy Ariana Grande promowała film "Wicked", który przyniósł jej nominację do Oscara, fani kibicowali jej całym sercem. Jednak pojawiały się również obawy związane z jej obecnym wizerunkiem. To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka musiała się zderzyć z opiniami na temat jej wyglądu.

W odpowiedzi na te uwagi już w 2023 roku, Ariana Grande podkreśliła, że obecnie czuje się zdrowsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zaznaczyła, że wcześniejszy wygląd, który niektórzy uważali za "zdrowy", był w rzeczywistości wynikiem niezdrowego stylu życia, obejmującego nadmierne stosowanie antydepresantów, nadużywanie alkoholu i niewłaściwe nawyki żywieniowe. Artystka zaapelowała również o większą wstrzemięźliwość w komentowaniu wyglądu innych osób, podkreślając, że zdrowie i piękno mogą przybierać różne formy, a pochopne oceny mogą być krzywdzące.