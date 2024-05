Nikogo już nie dziwi, że Rzeźniczakowie lubią chwalić się w mediach społecznościowych każdą wyjątkową chwilą w ich życiu. Jednak w trakcie ich ostatniego filmowania coś poszło nie tak i ukochana piłkarza zalała się łzami. Takich emocji nie da się opisać!

Nie da się ukryć, że Jakub i Paulina Rzeźniczakowie są wpatrzeni w swoją córeczkę i wciąż publikują nowe posty z jej udziałem. Ostatnio Jakub Rzeźniczak świętował wspólne trzy miesiące, od kiedy jego córka pojawiła się na świecie. Para dzieli się każdym kluczowym momentem w życiu Antoniny, a teraz właśnie pochwalili się kolejnym. W Dzień Mamy, małżeństwo postanowiło zabrać swoją córkę po raz pierwszy na basen. Na ich Instagramie pojawiła się rolka, w której pokazali ważne momenty z tego wyjątkowego dla nich dnia.

Szczęśliwi rodzice rozpoczęli Dzień Mamy od śniadania, następnie zaczęli się przygotowywać na wspólne wyjście na basen. Każda ta chwila została uwieczniona przez Jakuba Rzeźniczaka, który opublikował emocjonujące nagranie i uroczy opis na swoim profilu.

Dzień Mamy świętowaliśmy zabierając Antosię pierwszy raz na basen. Oj sporo emocji. Podobno jest to świetna forma aktywności dla maluchów oczywiście jeśli wasza pociecha nie jest przeziębiona. My będziemy chodzić regularnie, a jak jest u was? Lubicie wspólne wycieczki na basen?

— napisał Jakub Rzeźniczak.