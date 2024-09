W sobotę, 28. września odbył się jeden z ważniejszych koncertów w Polsce. Na Stadionie Narodowym zgromadziły się topowe nazwiska polskiej sceny muzycznej między innymi Blanka, Stachursky, Natasza Urbańska, Trbbs czy Doda. Nie da się ukryć, że to na jej występ wszyscy czekali najmocniej. Doda wyszła na scenę podczas "Roztańczonego Narodowego" i dała popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych. Zachwytom nie było końca!

Doda zawładnęła sceną na "Roztańczonym Narodowym"

Niewątpliwie, to na jej występ czekali wszyscy zgromadzeni pod sceną i przed telewizorami podczas "Roztańczonego Narodowego". Doda zawładnęła polską sceną muzyczną lata temu i od tamtej pory jej "5 minut" trwa, o czym świadczyły wyprzedane bilety na jej trasę koncertową. Utwory Dody grane są w każdej radiostacji, a fani znają wszystkie teksty jej piosenek. Doda jakiś czas temu zapowiedziała, że "Aquaria" była jej ostatnią trasą koncertową, jednak artystka co jakiś czas daje koncerty podczas różnych wydarzeń. Tym razem pojawiła się na warszawskim Stadionie Narodowym:

Przygotujcie się na niezapomniane chwile, na Roztańczonym PGE Narodowym – wystąpi DODAZ wielką ekscytacją ogłaszamy, że na naszej scenie zagości prawdziwa ikona polskiej muzyki!Doda, Królowa estrady, powraca z wyjątkowym koncertem, który z pewnością dostarczy Wam niesamowitych emocji i wrażeń. Nie możecie przegapić tej okazji! - czytaliśmy na Instagramie Polsatu.

Fani od tamtej pory nie mogli się doczekać tej soboty i słusznie, ponieważ Doda zawładnęła całą sceną. Jej wokal oraz ruch sceniczny jest niepodważalnie doskonały, a dodatkowo wraz z choreografem Tomaszem Barańskim stworzyła występ na miarę światową. Wraz z nią na scenie pojawili się tancerze, którzy całą swoją energię włożyli w performens. Fani właśnie za to cenią Dodę, że do każdego występu przygotowuje się na nowo i daje za każdym razem inne emocje widzom. Jeszcze niedawno Doda pomagała powodzianom co wzruszyło jej fanów, a już teraz rozpaliła wszystkich do czerwoności na "Roztańczonym Narodowym":

Ona jest idealna!

Królowa!

Doda najlepsza

To jest występ, nie jakiś playback

Doda niewątpliwie była świetna i zaprezentowała uwielbiane kawałki jej fanów. Całość została dopracowana, a jej stylizacja podkreśliła jej drapieżność i oryginalność. Na scenie wybrzmiały kawałki takie jak "Zatańczę z Aniołami", "Mama" czy "Wodospad". Cały występ trwał około 5 minut, co jest naprawdę wielkim wyczynem, aby śpiewać i tańczyć przez tyle czasu! To było wspaniała uczta dla uszu i oczu!

Co myślicie o występie Dody na "Roztańczonym Narodowym"?

