Met Gala, czyli "modowe Oscary", to najważniejsze modowe wydarzenie na świecie. Odbywająca się w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku charytatywna gala (na rzecz Instytutu Kostiumu) w tym roku przyciągnęła plejadę gwiazd, które jako pierwsze mogły zobaczyć wystawę "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", poświęconą technologii i jej wpływowi na modę. Obowiązującym dress code'm na imprezie, której od 1995 roku gospodynią jest redaktor naczelna amerykańskiej wersji "Vogue'a", Anna Wintour, był "The Garden of Time" - "Ogród czasu". Jak zinterpretowały go dwie największe latynoskie gwiazdy na świecie - Shakira oraz Jennifer Lopez?

Debiut Shakiry na Met Gali 2024

Choć ciężko w to uwierzyć, to dopiero w tym roku Shakira zaliczyła swój "pierwszy raz" na Met Gali! Artystka w jednym z wywiadów przyznała, że otrzymywała zaproszenia na wcześniejsze edycje tej imprezy, ale nigdy nie mogła w nich wziąć udziału. Teraz się udało i o jej kreacji mówią dziś wszyscy. Shakira, która promuje swój nowy album "Las Mujeres Ya No Lloran”, postawiła na spektakularną suknię projektu Carolina Herrera!

1 z 4 EastNews Kreacja Shakiry była ogromna, a to za sprawą trenu. Tak naprawdę chodzi o to, aby Shakira poczuła się najlepszą wersją Shakiry - powiedział Wes Gordon, dyrektor kreatywny marki Carolina Herrera. 2 z 4 EastNews Co ciekawe, projektant na suknię Shakiry zużył aż 100 metrów materiału! Była niesamowicie skupiona na najdrobniejszych szczegółach wycięć – miejscach uderzających, a także na dekolcie - dodaje Gordon. 3 z 4 EastNews Shakira i jej debiut na Met Gali 2024 na pewno odbił się szerokich echem w mediach! 4 z 4 EastNews Met Gala 2024: Shakira A Wam jak się podoba jej kreacja?

Jennifer Lopez na Met Gali 2024

Stałą bywalczynią Met Gali jest oczywiście Jennifer Lopez! W tym roku artystka otrzymała zadanie specjalne - znalazła się w gronie współprowadzących Met Galę 2024 (a obok niej Anna Wintour, Bad Bunny, Chris Hemsworth oraz Zendaya). Na schodach The Metropolitan Museum of Art J.Lo zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji z domu modu Schiaparelli.

