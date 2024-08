W sobotę, 24 sierpnia rozpoczął się Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2024. Podczas imprezy zorganizowanej przez Polsat wystąpiło wiele znanych artystów. Na scenie w Kielcach pojawili się m.in. Doda, Julia Wieniawa, zdobywca Bursztynowego Słowika Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, a także Blanka, zespół The Kolors oraz Rag’n’Bone Man. Są już reakcje na wydarzenie. Jesteśmy zaskoczeni.

Festiwal Polsatu w Kielcach okazał się strzałem w dziesiątkę. Widzowie zachwyceni koncertami

Po tym, co niedawno działo się w Trójmieście, mogliśmy mieć obawy co do kolejnej imprezy. Top of The Top Sopot Festival okazał się wtopą. Publiczność nie miała litości zarówno dla organizatorów, jak i artystów. Polsat jednak odrobił lekcje i pokazał, że można spełnić oczekiwania widzów.

Od samego początku imprezy nie brakowało emocji. Zaraz po swoim koncercie Dawid Kwiatkowski ogłosił, że będzie jurorem w show stacji. O to, by podczas sobotniego wieczoru nie było nudy, zadbała też Doda. Wokalistka pokazała się w dwóch skrajnie różnych stylizacjach.

Co internauci mówią po festiwalu w Kielcach? Zdaniem widzów najlepszy show dali Lanberry, bryska oraz Vix.N. Na pochwały mogą liczyć również Oskar Cyms – wielki wygrany Top of The Top Sopot Festival, a także Rag’n’Bone Man, brytyjski wokalista. Sami spójrzcie na komentarze.

Super piosenka, świetna impreza, aż się chce oglądać. Rewelacja.

Super śpiew.

I nie trzeba żadnych półnagich tancerek… Wychodzi prosty facet, gitara i zwykły t-shirt… Niesamowity głos i wrażliwość… Talent się sam obroni… Uwielbiam, super koncert był!

Oskar Cyms. Talent i skromność.

Oskar najlepszy! Bardzo utalentowany, uśmiechnięty i skromny chłopak.

A jak wam podobała się impreza Polsatu?

