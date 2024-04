Maria Tyszkiewicz ponownie wcieli się w Dodę w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To wcielenie podobnie jak Rihanna w jej wykonaniu zapisało się w historii programu. Wygląda jednak na to, że najbliższy występ Marii Tyszkiewicz przebije dotychczasowe "jej Dody" w programie. Do sieci trafiło właśnie wideo, na którym uczestniczka parodiuje wokalistkę, a ze śmiechu nie mogła wytrzymać nawet Julia Wieniawa. Musicie to zobaczyć.

Reklama

Maria Tyszkiewicz jako Doda. To nagranie to hit sieci

To już 200. jubileuszowy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W aktualnej edycji mierzą się najlepsi z najlepszych, a Maria Tyszkiewicz ponownie wystąpi jako Doda i zaśpiewa "Dżagę". Fragment jej nowego występu jako Doda w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już pojawił się w sieci. Produkcja podzieliła się także nagraniami z backstage'u a jeden z nich robi szczególną furorę w sieci. Maria Tyszkiewicz jako Doda potrafi nie tylko śpiewać ale również się zachowywać, koniecznie musicie zobaczyć to nagranie:

"Jak Maria Tyszkiewicz wejdzie w rolę, to nie ma przebacz" - napisała produkcja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestniczce udało się ukazać najbardziej jaskrawe szczegóły w charakterze Dody, a nagranie rozbawiło do łez nawet Julię Wieniawę:

Hahahah kocham Cię Maria

Maria Tyszkiewicz nie ukrywa, że to akurat jej się udało:

Zobacz także

Hahahaha, nie poznaję laski, ale jest niezła

Instagram @twojatwarzbrzmiznajomo

Również fani "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyznają, że charakteryzacja na Dodę tym razem jest zdecydowanie najlepsza:

Charakteryzacja dużo lepsza niż za pierwszym razem

To jest Doda czy charakteryzacja? Mam konkretny error w głowie

Sądząc po komentarzach, niektórzy w pierwszym momencie mogliby się nieźle nabrać:

Zachowanie identyko

Byłam przekonana że to Doda

Laska jest niesamowita

Genialna

Jesteście ciekawi, jak pójdzie Marii Tyszkiewicz w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i czy może skomentuje to sama Doda?

Reklama

Zobacz także: Triumf Kasi Skrzyneckiej. Szybko udowodniła Miszczakowi, jak bardzo się pomylił

Instagram @twojatwarzbrzmiznajomo