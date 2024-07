Karolina Pisarek i Roger Salla nie mają tajemnic przed swoimi fanami i chętnie dzielą się swoją codziennością na Instagramie. Jednak tym razem para naprawdę zaskoczyła, a internauci wciąż im gratulują. Ta niespodzianka może zaskoczyć wielu. Zakochani pochwalili się swoim szczęściem.

Karolina Pisarek z mężem przekazali radosną nowinę

10 czerwca 2022 roku Karolina Pisarek i Roger Salla powiedzieli sobie "tak" na oczach całej Polski. Para pokazała swoje przygotowania do uroczystości w "Dzień dobry TVN" i nie da się ukryć, że było to wielkie wydarzenie o którym mówili wszyscy. Od tego czasu miłość pary cały czas kwitnie. Zakochani chętnie pokazują się razem, a ostatnio Pisarek z mężem bawiła się na gali Osobowości i Sukcesy. Tym razem również zaskoczyli swoich fanów, którzy ruszyli z gratulacjami. O co chodzi?

Już jakiś czas temu Karolina Pisarek z mężem przekazali radosne wieści o tym, że zamierzają otworzyć własną restaurację w Warszawie. Ich marzenie stało się rzeczywistością i zakochani postanowili pochwalić się swoim szczęściem na Instagramie. Para zdecydowała się na otwarcie tureckiej restauracji.

Welcome to Anatolia. (...) Właśnie otworzyliśmy ogródek więc to idealny moment na wiosenne wyjścia z całą Waszą ekipą — zdradziła Karolina Pisarek.

Internauci są zachwyceni pomysłem pary i już nie mogą się doczekać, żeby odwiedzić ich restauracje. W komentarzach posypały się również liczne gratulacje.

Nie pozostaje nic innego jak tylko przyjść i skosztować. Gratuluję

Koniecznie musimy odwiedzić!

Gratulacje dla Was! — piszą internauci.

