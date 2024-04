Ich związek nie przestaje budzić zaciekawienia, ale ku uciesze obserwatorów, Karolina i Roger ochoczo relacjonują je na Instagramie. Szczególnie modelka stara się dzielić z internautami najważniejszymi informacjami i istotnymi dla niej wydarzeniami. Tą jednak wiadomość ogłosiła ze sporym opóźnieniem.

Karolina Pisarek z mężem podzielili się radosnymi wieściami

Po raz pierwszy show-biznes usłyszał o Karolinie Pisarek za sprawą "Top Model". Chociaż nie zwyciężyła, zyskała ogromną popularność, która pomogła jej rozwinąć skrzydła w modelingu. Dziś sympatycy znają ją już nie tylko jako modelkę, ale przede wszystkim bizneswoman, a w szczególności oddaną żonę.

Ona i Roger chętnie spędzają czas na podróżach czy aktywnościach fizycznych, ale już kilka miesięcy temu do listy ich zajęć dołączyło coś jeszcze! Okazało się, że małżonkowie zainwestowali w nowy biznes, a dokładniej w restaurację w centrum Warszawy, serwującą turecką kuchnię! Stało się to już w styczniu, ale fani dopiero teraz o wszystkim się dowiedzieli.

Zapytaliśmy więc parę, co zmotywowało ich do zajęcia się biznesem gastronomicznym. Roger zaskoczył nas wyznaniem, zdradzając, że od zawsze było to jego marzeniem!

Ja gdzieś tam zawsze marzyłem, żeby mieć swoją restaurację. Znamy naszego współwłaściciela, który jest też naszym bliskim przyjacielem, z którym planujemy jeszcze inne rzeczy robić. Ja chciałem się wdrożyć po prostu w gastronomię, nauczyć się od podstaw, gdzie, co i jak. Naprawdę jest tego bardzo dużo, więc wykupiliśmy udziały ''Anatoli''

Co ciekawe, Roger wygadał się, że razem z Karoliną mają jeszcze większe plany, tym razem za granicą! Co nam zdradzili? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

