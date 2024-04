Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najgorętszych par w naszym show-biznesie. Nic dziwnego więc, że ich fanów interesuje wszystko, co jest z nimi związane i również ich przeszłość. Ostatnio głośno jest o byłej partnerce Kevina Mgleja, która odniosła się do ich relacji i wychowywaniu wspólnie syna. Teraz Malwina Dubowska postanowiła podzielić się wspaniałą nowiną!

Reklama

Była Kevina Mgleja przekazała radosną nowinę

Ostatnio bardzo głośno jest o związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja i to nie tylko za sprawą ich występu w "Tańcach z gwiazdami", ale również przez byłą partnerkę ukochanego gwiazdy. Malwina Dubowska i Kevin Mglej mają razem kilkuletniego syna Williama, który na co dzień przebywa z mamą. Warto podkreślić, że ukochany Roksana Węgiel chętnie spędza z nim czas i zabiera go na wspólne weekendy. W tym czasie mama chłopca może skupić się na sobie i właśnie teraz pochwaliła się na swoim Instagramie radosną nowiną.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Malwina Dubowska jest aktorką, która miała przyjemność zagrać w takich produkcjach jak "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość" i nie tylko. Teraz na Instagramie jedna z agencji dla aktorów pochwaliła się, że ma ją w swoim zespole.

Ekscytujące wieści! Mamy zaszczyt ogłosić, że do naszej Agencji dołączyła niesamowita aktorka! Możecie ją kojarzyć z takich produkcji jak: ''HellHole'', ,''Pułapka'', ''Jagiellonowie'', ,''Lipowo.Zmowa milczenia'' czy '',Polowanie na ćmy''. Jesteśmy pewni, że jej talent i pasja dodadzą naszej agencji jeszcze większego blasku! — czytamy na Instagramie.

Pod wpisem sypią się gratulacje i internauci nie szczędzą ciepłych słów Malwinie.

Zobacz także

Gratulację

Daj czadu, Malwa

Super! Gratulacje. Pięknie wyglądasz — piszą internauci.

Życzymy Malwinie powodzenia przy nowych wyznawaniach.

Reklama

Zobacz także: "To salto, zbieram szczękę z podłogi". Kevin Mglej nie zawiódł Roksany Węgiel w "TzG"

Instagram@maldubowska