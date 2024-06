37-letnia Izabela Janachowska i jej 65-letni mąż Krzysztof Jabłoński pobrali się 2014 roku. Janachowska to znana prezenterka telewizyjna i ekspertka ślubna, natomiast jej ukochany to polski przedsiębiorca i milioner.

Izabela Janachowka i Krzysztof Jabłoński są zgranym małżeństwem. Pomimo tego, że na Janachowską swego czasu padał niemały hejt odnośnie różnicy wieku między partnerami, ta nie przejmuje się tym i nadal pokazuje, że wiek to tylko cyferki. Idealnym przykładem jest dzisiejszy post, jaki celebrytka opublikowała na Instagramie.

Na zdjęciach u Janachowskiej widzimy ją u boku męża. Uśmiechnięci wyglądają niczym z okładki ekskluzywnego magazynu. Okazja jest niemała! Żona i mąż świętują dziś bardzo ważny dzień, jakim jest rocznica ślubu.

Cytatów o miłości są tysiące i wszyscy wiemy, co na jej temat powiedział „Mały Książę” czy „Kubuś Puchatek”. Potrzeba opisania tego wyjątkowego uczucia drzemie w nas od lat. Ja nie jestem w stanie wyrazić słowami tego, co czuję, kiedy patrzę na mojego męża, mojego przyjaciela i partnera, z którym idziemy przez życie razem przez 13 lat, a od 10 jako małżeństwo. Kochać i być kochanym to ogromny przywilej i największe bogactwo, jakie człowiek może mieć. Miłość, która nas spotkała, kwitnie, bo o to uczucie dbamy każdego dnia. I obyśmy tak dbali do końca świata. Happy anniversary my beloved Hubby

- podpisała fotografie Izabela Janachowska.