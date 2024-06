Piotr Kupicha to 45-letni muzyk, który swoją karierę rozpoczął w zespole "Sami", w którym był wokalistą i gitarzystą w latach 2000-2004. Od 2005 roku Kupicha zaczął grać z zespołem Feel, z którym wydał pięć albumów. Fani pokochali go za takie utwory jak: "Jak anioła głos", "A gdy jest już ciemno", czy "Pokonaj siebie".

Piotr Kupicha na Instagramie opublikował post, w którym poinformował swoich fanów o ważnym wydarzeniu. Mianowicie chodzi o nową piosenkę zespołu Feel, która miała dzisiaj swoją premierę.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy wyrazili swoje zdanie dotyczące nowego dzieła wykonywanego przez zespół Feel. Słuchacze zachwycali się nie tylko tekstem piosenki i wokalem Kupichy, ale także malowniczymi widokami z teledysku.

Mega teledysk, cudowna piosenka trafiająca prosto do serca

Artysta zabiera nas w sentymentalną podróż nad rzekę San i ukazuje wnętrza ludzkiej wrażliwości. Metaforyczne obrazy ukazują beztroskie początki przyjaźni Moniki i Piotra. Wiatr, który się zrywa, ma przepędzić ciemne chmury i dać nadzieję na lepsze dni. Ballada rozpala u słuchacza ogień gorących uczuć. Harmonia jeźdźca i konia to połączenie tego co duchowe i umysłowe, z tym co cielesne, intuicyjne i nieświadome.

- czytamy na YouTube pod nową piosenką zespołu Feel.