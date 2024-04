10 czerwca 2022 roku Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli bajeczny ślub w luksusowym kompleksie Pałac i Folwark Łochów. Rok wcześniej zaręczyli się na Malediwach. Modelka pokazała przygotowania do wesela przed kamerami „Dzień dobry TVN”. Nagrania z ceremonii zostały pokazane w mediach, a widzowie mogli zobaczyć na imprezie takich celebrytów jak Marcin Dubiel, Klaudia El Dursi, Małgorzata Leitner, Ernest Musiał, Małgorzata Heretyk, Natsu oraz Magdalena Pieczonka. Uroczystość została okrzyknięta najgłośniejszym ślubem roku w Polsce, choć nie wszystkim podobało się to, że Pisarek zrobiła z prywatnej imprezy wydarzenie medialne. Dzisiaj modelka posługuje się nazwiskiem Pisarek-Salla. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, czy zmiana dokumentów sprawiła jej problemy. Okazało się, że miała małą przygodę na lotnisku.

W rozmowie z naszym reporterem Karolina Pisarek-Salla zdradziła kulisy procedury zmiany nazwiska w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czyli w rejestrze przechowującym dane firm. Po ślubie modelka musiała zmienić każdy dokument – od dowodu po paszport. Gwiazda przyznała, że wymaga to dużej uwagi i cierpliwości. Okazało się, że w trakcie podróży i tak spotkały ją małe problemy. Nie mogła wyjść z lotniska. Na szczęście straż graniczna szybko jej pomogła.

Jest tego dużo, bo musisz i w banku wszystko zmieniać, swój dowód, swoje prawo jazdy, oczywiście też paszport, działalność – wszystko trzeba zmienić. Trzeba uważać przy podróżach, bo w momencie, gdy ja bardzo dużo podróżowałam na moim starym nazwisku, to często komputer mnie nawet zapamiętywał i nie musiałam pokazywać paszportu. No i tak też było poprzednim razem, jak wlatywałam do jednego z krajów. I weszłam na moim starym nazwisku, ale wyjść już nie mogłam. Musiałam iść do straży granicznej, gdzie musieli rzeczywiście sprawdzić, co się stało. Zatwierdzili to oczywiście, bo to szczegół

– opowiedziała Karolina Pisarek-Salla.