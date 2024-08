Agnieszka i Robert Filochowscy to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Małżonkowie od czasu do czasu odzywają się do fanów za pośrednictwem Instagrama i właśnie w tym miejscu podzielili się fantastyczną wiadomością. Wspaniałe wydarzenie w ich życiu!

Reklama

Agnieszka i Robert Filochowscy z "Rolnik szuka żony" podzielili się wspaniałą wiadomością

Agnieszka i Robert Filochowscy poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony", a niedługo po zakończeniu udziału w programie, stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się też dwójki dzieci. Choć Agnieszka i Robert cieszą się ogromną sympatią widzów programu, to jednak niezbyt często publikują nowe informacje na temat swojego życia w sieci. Małżonkowie dzielą się jedynie wybranymi momentami, jednak takimi wieściami, jak te, postanowili pochwalić się od razu!

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Jak się okazało, Agnieszka i Robert z rodziną reprezentują województwo mazowieckie w krajowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo!

Miło się pochwalić, że reprezentujemy woj. mazowieckie w krajowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo, organizowanym przez KRUS. Zwycięzca zostane wyłoniony spośród 16 laureatów szczebla wojewódzkiego. Miło się znaleźć w tak zacnym gronie! - przekazała Agnieszka Filochowska

Fani Agnieszki i Roberta Filochowskich z "Rolnik szuka żony" od razu pospieszyli z gratulacjami i ciepłymi słowami. Internauci zadeklarowali też trzymanie kciuków za kolejne sukcesy w konkursie.

Gratuluję i trzymam kciuki

Brawo, gratulacje dla Was. Oczywiście zagłosuję

Powodzenia trzymam kciuki za was - piszą zachwyceni fani

I my również dołączamy się do tych gratulacji i ciepłych słów!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" już tego nie ukrywa. Przekazała wieści: "Przyszedł czas"