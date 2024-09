Muzyka Sławomira niesie się nie tylko w całej Polsce, ale również na świecie. Na TikToku pojawiło się ostatnio mnóstwo nagrań, gdzie podróżujący Polacy nagrywają z różnych krańców świata brzmienia Sławomira. "Miłość w Zakopanem" - można śmiało nazwać światowym hitem!

Reklama

Sławomir i Kajra przekazali radosną nowinę

Sławomir i jego żona Kajra jakiś czas temu wybrali się na Dominikanę, która przyniosła nie tylko wypoczynek pary, ale również inspirację muzyczną. Kajra opowiedziała, jak jej mąż dostał "olśnienia" i postanowił stworzyć bachatę. Udało się i właśnie pojawiła się na YouTube premiera najnowszej piosenki w nowym stylu Sławomira.

Sławomir odkrył w sobie latynosa - wyznała Kajra.

Teledysk do piosenki "Bachata na pożegnanie" powstał na Dominikanie. W teledysku zatańczyli mistrzowie świata w tańcu bachata.

Cześć tu Sławomir. Dziękuję, że jesteś. Wrzucaj na stories dodaj do ulubionej Playlisty. Niech frunie po Ojczyźnie. Tańczcie Bachatę, bo to zbliża!!! - czytamy na YouTube pod najnowszym utworem Sławomira.

Trzeba przyznać, że piosenka różni się od dotychczasowych brzmień piosenkarza. Jednak zachęca nie tylko do śpiewania, ale również do tańca, gdyż biodra same się kołyszą, kiedy ta leci z głośników.

Zobacz także: Sławomir zachwyca się żoną i Danutą Martyniuk: "Najpiękniejsze modelki"

Zobacz także

Sławomir i Kajra Instagram

Fani po wysłuchaniu"Bachaty na pożegnanie" wyrazili swoje emocje, pisząc w komentarzach:

Super piosenka tak dalej Kajra piękna i Sławomir z zarostem przystojniejszy.

Sztos piosenka Sławomir.

Super utwór.

Pozostało czekać na kolejne hity. Gratulujemy!

Reklama