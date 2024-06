Karolina Pisarek po programie "Top model" stała się pełnoprawną celebrytką i na Instagramie śledzi ją już ponad 950 tysięcy osób. Modelka chętnie dzieli się z obserwatorami swoim życiem u boku męża i pokazuje wspólne kadry. Niespodziewanie na jej profilu pojawił się nowy post, w którym Karolina zdecydowała się na szczere wyznanie o "zamknięciu rozdziału".

Karolina Pisarek zdecydowała się na szczere wyznanie

Karolina Pisarek i Roger Salla w 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu i 10 czerwca świętowali drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji mąż Karoliny Pisarek mógł liczyć na wyjątkowy prezent od swojej ukochanej. Małżonkowie niedawno zdecydowali się na również na wspólny biznes i otworzyli w centrum Warszawy turecką restaurację. A to nie koniec zmian w ich życiu, bowiem w ostatnim czasie modelka pozbyła się swojego luksusowego apartamentu za 3,5 miliona złotych, który kupiła jeszcze przed ślubem z Rogerem. Karolina podkreśla, że była to jej "przełomowa życiowa decyzja".

Karolina Pisarek nie ukrywa, że decyzja o sprzedaży jej pierwszego mieszkania była dla niej ciężka. Modelka postanowiła więc wyjątkowo uczcić ten ważny moment i kupić sobie drogą pamiątkę, która zawsze będzie jej przypominać o jej pierwszym luksusowym apartamencie.

Z okazji sprzedaży mojego ukochanego mieszkania postanowiłam zamknąć ten rozdział pamiątką. Wartość sentymentalna i nowy początek - przyznała Karolina Pisarek.

Karolina Pisarek przyznała, że postawiła na luksusowy zegarek.

Ostatnio jak wiecie, sprzedałam swoje mieszkanie i wobec tego postanowiłam, że kupie sobie zegarek, który będzie mi o tej mojej perełce przypominał. Dlatego to dodatkowa wartość sentymentalna - przyznała modelka.

Niedawno w rozmowie z Party.pl, Karolina Pisarek przyznała, że ma kolejne mieszkanie na sprzedaż. Co ciekawe jej mieszkanie znajduje się w tym samym bloku, co apartament, którego dopiero co się pozbyła. Spodziewaliście się, że w ten sposób modelka uczci pozbycie się apartamentu za 3,5 mln?

