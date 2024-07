Karolina Pisarek realizuje się na wielu płaszczyznach, osiągając kolejne sukcesy. Jednym z nich właśnie pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. W komentarzach posypało się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Modelka nie kryje swojego szczęścia.

Karolina Pisarek pochwaliła się radosnymi wieściami

W życiu Karoliny Pisarek nie ma czasu na nudę - gwiazda co chwila angażuje się w nowe, zawodowe projekty, a my dzięki temu regularnie dowiadujemy się o jej kolejnych osiągnięciach. Popularna modelka właśnie podzieliła się nimi za sprawą Instagrama. Okazuje się, że tym razem Karolina Pisarek zasiliła obsadę filmu "Wieczór Kawalerski" i już niebawem zobaczymy ją na wielkim ekranie - co więcej, będzie to jej kinowy debiut. Gwiazda nie kryje swojej ekscytacji:

- Dzisiejszy dzień miałam przyjemność spędzić na planie filmowym „Wieczór kawalerski” w cudownej obsadzie aktorskiej.

Dziękuję @mateuszbanasiuk @simongonera @redzigi i całej produkcji za zaproszenie mnie do projektu. Nie mogę się doczekać, kiedy film będzie w kinach ???????? Już w przyszłym roku mój debiut kinowy zostanie zaliczony ???? cudowne uczucie! - pochwaliła się Karolina Pisarek.

Pod postem Karoliny Pisarek posypały się komentarze i gratulacje:

- Ekstra! Wow❤️❤️ - Zasłużyłaś na to jak mało kto Karolinko ❤️ - Świetnie ???? gratulacje ❤️ - Musiałam dwa razy obejrzeć ! Piękna jesteś. - Gratulacje! - piszą fani.

Film w reżyserii Szymona Gonery w kinach pojawi się już w 2023 roku. Gwiazda "Top Model" zagrała w nim m.in. u boku Mateusza Banasiuka, Rafała Zawieruchy, Jana Wieczorkowskiego oraz Joanny Opozdy. Karolina Pisarek miała już okazję pojawić się w dwóch częściach ekranizacji powieści "365 dni", które widzieliśmy na Ntefliksie, a teraz po raz pierwszy zobaczymy ją na wielkim ekranie. Czy to oznacza, że teraz coraz częściej będziemy widzieć ją w filmowych produkcjach? Czas pokaże!