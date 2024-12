Prywatne życie gwiazd wzbudza zainteresowanie wielu osób, choć nie wszyscy celebryci chętnie dzielą się swoją prywatnością. Do tego grona zalicza się Piotr Adamczyk i jego żona Karolina Szymczak, którzy wolą dzielić się kulisami swojej pracy na Instagramie niż życiem prywatnym. Ostatnio jednak żona aktora postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała uroczy kadr z mężem sprzed 8 lat. Miała ku temu ważny powód!

Piotr Adamczyk to znany i ceniony polski aktor, któremu największą popularność dała główna rola w filmie "Karol. Człowiek, który został papieżem". To jednak niejedyny wielki hit, w którym pojawił się aktor. 52-latek zagrał w takich produkcjach jak "Och Karol", "Listy do M" czy "Przepis na życie". W 2019 roku aktor poślubił Karolinę Szymczak, która jest od niego młodsza o 19 lat. Małżeństwo ceni sobie prywatność - rzadko kiedy pojawiają się razem na tzw. ściankach czy publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Na swoim Instagramie Szymczak chętnie pokazuje kulisy swojej pracy i zdrowego trybu życia. Rzadko kiedy udostępnia wspólne zdjęcia z mężem, choć teraz zrobiła wyjątek i miał ku temu ważny powód.

Od 5 lat Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak są szczęśliwym małżeństwem. Z kolei 9 grudnia zakochani obchodzili 8. rocznicę związku i z tej okazji aktorka pochwaliła się wspólnym zdjęciem z ukochanym.

9 grudnia. 8 lat. Zdjęcie z tego dnia. Piękni i młodzi. Cieszę się, że byliśmy w stanie przetrwać te najlepsze i najgorsze chwile razem. I się nie poddaliśmy. Moja refleksja po tych 8 latach. Jak dwie osoby chcą być razem to będą. Życie nie jest cukierkowe. Są różne okresy w związku i to od nas zależy jak do tego podejdziemy. Dziękuję P. @piotradamczykactor za to, że wiele razy, razem ze mną, podejmował rękawice

– napisała Karolina Szymczak.