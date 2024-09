Córka Natalii Kukulskiej dopiero co rozpoczęła studia musicalowe w Wielkiej Brytanii i to była dla całej rodziny dość duża zmiana, a teraz okazuje się, że Anna Dąbrówka znów zaskoczyła i przekazała ważną informację. To wielka radość dla Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Już posypały się gratulacje.

Córka Natalii Kukulskiej przekazała radosne wieści

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka są małżeństwem od ponad 24 lat i mogą pochwalić się jednym z dłuższych staży w polskim show-biznesie. Para wychowuje wspólnie trójkę dzieci, a dwoje z nich wkroczyło już w dorosłość i podobnie jak ich rodzice swoją przyszłość wiążą z muzyką. Córka Natalii Kukulskiej, Anna od niedawna studiuje w Londynie i wygląda na to, że świetnie się tam czuje i właśnie zaskoczyła nowiną. Okazuje się, że premierę ma teledysk z jej udziałem. To wspólny projekt kilku muzyków do utworu „Czy to problem?”, w którym bierze udział też jej brat Jan Dąbrówka. Wygląda na to, że córka Natalii Kukulskiej poza studiami realizuje też nowe projekty i nie zamierza sobie robić przerwy od muzyki.

PREMIERA SINGLA Z TELEDYSKIEM POJUTRZE‼️ napisała na Instagramie córka Natalii Kukulskiej.

Pod zdjęciem Anny Dąbrówki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dotyczącymi nowego projektu. Obserwatorki córki Natalii Kukulskiej są też pod wrażeniem wyjątkowej sesji. Trzeba przyznać, że wypada doskonale:

To nie jedyna nowość w życiu córki Natalii Kukulskiej. Okazuje się, że zdecydowała się też na metamorfozę swojej fryzury i jeszcze bardziej rozjaśniła włosy. Sądzicie, że Anna Dąbrówka zrobi karierę muzyczną? W końcu muzykę ma w genach.