Paulina Sykut-Jeżyna od lat związana jest z Polsatem, gdzie prowadzi najpopularniejsze programy w stacji. Widzowie mogą ją kojarzyć z formatów takich jak m.in. "Taniec z gwiazdami" czy "Tylko muzyka. Must be the music". Oprócz działalności telewizyjnej 43-latka doskonale radzi sobie w roli influencerki i zdobyła na Instagramie imponujące grono odbiorców. Tym razem wszyscy fani Pauliny Sykut-Jeżyny mogli zobaczyć kilka zdjęć z jej ślubu. Prezenterka przy okazji przekazała wspaniałą wiadomość!

Nie jest tajemnicą, że swojego męża Paulina Sykut-Jeżyna poznała, gdy miała zaledwie 15-lat, a ich historia miłosna jest niemal jak z filmu. Piotr Jeżyna, jest o 10 lat starszy od prezenterki, a początkowo między nimi narodziła się przyjaźń. Paulina doskonale pamięta pierwsze spotkanie i nie ukrywa, że przyszły mąż zrobił na niej ogromne wrażenie. "Miał ten niesamowity amerykański uśmiech"- mówiła kiedyś w rozmowie z Party. Zakochani dwa lata od poznania zdecydowali się ze sobą związać.

To nie było tak od razu, jeszcze dwa lata minęły, zanim zostaliśmy parą, bo ja dojrzałam do tego, on też. To nie było od razu takie oczywiste. (...) To było takie uderzenie, największe w życiu, starzała Amora!

- mówiła w rozmowie z Party.pl Paulina Sykut-Jeżyna.