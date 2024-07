Światowa kariera Margaret powoli nabiera tempa. Polska wokalistka została dostrzeżona już m.in. przez naszych zachodnich sąsiadów. Gwiazda aktualnie przebywa w Niemczech, gdzie promuje swój przebój "Thank You Very Much". Fakt ten nie umknął baczenie obserwującej show-biznes Karolinie Korwin-Piotrowskiej, która na łamach magazynu "Party" w swoim felietonie postanowiła wyrazić kilka słów uznana na temat artystki.

Karolina przyznała, że początkowo sceptycznie podchodziła do śpiewającej modowej blogerki:

- Przyznam, że na hasło „blogerka modowa” coraz częściej dostaję wysypki. A jeśli do tego dodam „blogerka śpiewa”, od razu mam koszmary. Jakież miłe zaskoczenie spotkało mnie, kiedy najpierw posłuchałam fajnej, melodyjnej, absolutnie „przyklejającej się” do człowieka piosenki „Thank You Very Much”, do której nakręcono jeden z najlepszych teledysków ostatnich lat (...) Potem zobaczyłam Margaret w telewizji śniadaniowej, gdzie (zgodnie z ostatnią modą) trafiają blogerki modowe. Dziewczyna ładna, naturalna, nieprzebrana w dziwne, niby-modne ciuchy must-have i do tego nawet mówi z sensem. Tak mnie zaciekawiła, że weszłam na jej blog. Poczytałam o niej, gdzie się dało, nie tylko na polskich, ale i światowych portalach. No i myślę, że mamy hit, na jaki czekaliśmy od dawna - pisze dziennikarka.

Korwin Piotrowska twierdzi, że Margaret ma szansę odnieść międzynarodowy sukces. Nie dość, że fajnie wygląda, jest w stanie płynnie porozumiewać się po angielsku to cały czas szkoli swój warsztat wokalny.

- Piosenka Margaret jest hitem w Europie. Wiosną „Thank You Very Much” była częściej odtwarzana w stacjach radiowych niż utwory Rihanny. Teledysk obejrzało już ponad 3 miliony ludzi! To są niebagatelne wyniki i z tym się nie dyskutuje. Ludzie wybrali. Czekam na więcej. Fajnie by było, gdyby trafiła nam się artystka, której piosenki nuciłaby Europa (albo pośpiewywał świat). Margaret kibicuję. I mam nadzieję, że nie odbije jej sodówka. Jest na to za fajna i za ambitna!

My też kibicujemy karierze Margaret. Przypominamy, że w zeszłym tygodniu artystka wydała swój drugi singiel zapowiadający jej mini album "All I Need". Ciekawe czy będzie światowym przebojem?

