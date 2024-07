Wiele polskich gwiazd marzy o karierze zagranicznej, a na najlepszej drodze do osiągnięcia tego celu jest obecnie Margaret. Piosenkarka promowała ostatnio mocno swój przebój w niemieckich telewizjach. Przypomnijmy: Polska piosenkarka podbiła niemiecką telewizję!

Okazuje się, że Margaret nie ograniczyła się tylko do występów z "Thank You Very Much", ale udzieliła też kilku wywiadów innym telewizjom i gazetom. Wokalistka była gościem popularnego wśród nastolatków "Bravo", które przeprowadziło z nią obszerny wywiad wideo i opublikowało materiał na swojej stronie internetowej. O Polce napisały też popularne serwisy MusikMarkt i YourMusiCanDMore, więc wygląda na to, że jej kariera u naszych zachodnich sąsiadów nabiera rozpędu.



Jej teledysk w ciągu pierwszych 48 godzin miał ponad 100000 odtworzeń, a na YouTube osiągnął już 2,300,000 wyświetleń i "Thank You Very Much" jest absolutnym hitem lata. Jak na debiut, 21-letniej wokalistce z Polski nie można było życzyć niczego lepszego - zachwyca się na swojej stronie internetowej Bravo.

