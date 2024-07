Od kilkunastu miesięcy Margaret konsekwentnie realizuje swój plan na karierę muzyczną. Pierwszy wielki przebój, kontrowersyjny teledysk, występy na festiwalach, a ostatnio podbijanie rynków zagranicznych. Przypomnijmy: Polka gwiazdą NIEMIECKIEGO Fashion Weeku

Wiele osób zastanawiało się, czy piosenkarka będzie w stanie powtórzyć sukces singla "Thank You Very Much", który odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce. Fani młodej gwiazdy mogą być jednak spokojni - Margaret z pewnością nie będzie gwiazdą jednego przeboju, bo właśnie w sieci pojawił się utwór promujący jej debiutancką EP-kę "All I Need", zatytułowany "Tell Me How Are Ya" i jest to murowany hit tegorocznych wakacji. Produkcja na światowym poziomie, chwytliwa melodia i charakterystyczny głos wokalistki to prawdziwa mieszanka wybucha. Posłuchajcie sami!

Poniżej zaś okładka debiutanckiego EP Margaret "All I Need" - premiera już 30 lipca.

