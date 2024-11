78-letnia Cher, niekwestionowana ikona światowej sceny muzycznej, podczas wydarzenia „An Evening with Cher” w londyńskim Lyceum Theatre ogłosiła, że zbliża się koniec jej kariery muzycznej. Spotkanie z fanami stało się okazją do podzielenia się refleksjami na temat swojej drogi artystycznej. Gwiazda zapowiedziała jednocześnie, że zamierza wydać jeszcze jeden album, który prawdopodobnie będzie zwieńczeniem jej twórczości. Cher, znana z takich hitów jak „Believe” czy „If I Could Turn Back Time”, podkreśliła jednak, że nadal czerpie radość z nagrywania muzyki.

Cher zapowiedziała ostatni album i koniec kariery

Podczas spotkania w Londynie Cher nie kryła swoich odczuć związanych z upływem czasu. Przyznała, że nagranie ostatniego albumu w karierze wywołuje w niej raczej ekscytację niż smutek. Warto przypomnieć, że jej ostatni studyjny materiał ukazał się już ponad dekadę temu, w 2013 roku.

To prawdopodobnie mój ostatni album, który zrobię. Jestem naprawdę podekscytowana. To świetne piosenki i cieszę się, że mogę je tworzyć – przyznała Cher.

Mimo wieku, Cher nie zwalniała tempa. Do tej pory pozostawała aktywna zawodowo, a jej występy przyciągały tłumy fanów na całym świecie. Decyzja o zakończeniu kariery oznacza zamknięcie niezwykłego rozdziału w historii muzyki. Zapowiedź zakończenia kariery przez Cher wywołała poruszenie wśród jej fanów. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy, w których miłośnicy jej twórczości wyrażali smutek i wdzięczność za dekady niezapomnianej muzyki. Wokalistka przyznała jednak, że czuje się już po prostu staro. Mimo to do swojego wieku wciąż umie podchodzić z dystansem.

Jestem teraz stara jak świat, okej? W niemal każdym pomieszczeniu jestem najstarszą osobą, chyba że jestem w domu spokojnej starości – stwierdziła.

Oddałabym wszystko, by znów mieć 60 lat. Byłam świetną laską. (...) Zawsze czułam się tak, jak się czuję, i nie wiem, jak to zmienić, mimo że zbliżam się do osiemdziesiątki – dodała.

78-letnia legenda muzyki, kończy swoją niesamowitą karierę, która trwała ponad sześć dekad. Podczas spotkania w Londynie ogłosiła plany wydania ostatniego albumu, co będzie zwieńczeniem jej artystycznej drogi. Choć decyzja ta oznacza koniec pewnej ery, wpływ Cher na światową muzykę i popkulturę pozostanie niezapomniany. Gwiazda przyznała, że wciąż uwielbia spędzać czas z młodymi ludźmi, w których towarzystwie czuje się lepiej.

Lubię młodych ludzi, ponieważ wielu moich przyjaciół nie chce się już tak dobrze bawić. Mogą po prostu odejść i być starymi zrzędami – przekazała.

Niedawno inna gwiazda Christina Applegate opowiedziała o życiu z chorobą i zakończeniu kariery aktorskiej. Niedawno ogłosiła, że w rola w serialu „Już nie żyjesz” była jej ostatnią.

