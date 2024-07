Karolina Korwin Piotrowska podsumowała już rok 2014 na kilka sposobów. Specjalnie dla nas wybrała najważniejsze cytaty gwiazd, a niedawno trzy najważniejsze, które według niej, najbardziej zamieszały w polskim show-biznesie. Przypomnijmy: Korwin Piotrowska zdecydowała do kogo należał rok 2014. Wybór nie jest oczywisty

Miniony rok obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, także kulturalnych. Dziennikarka w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim jednym tchem wymienia wszystko to, czym show-biznes żył w 2014 roku. Skupiła się przede wszystkim na najlepszych artystach, ale i skandalach oraz największych aferach. Zapytana o to, co zaktualizowałaby swoją książkę Ćwiartka raz, odparła:

O superformie polskiego kina, o „Mieście 44” – o tym napisałabym na pewno sporo; o nowych płytach Meli Koteluk, Macieja Maleńczuka, Skubasa, Kamp!, Dawida Podsiadły, Dr Misio, Justyny Steczkowskiej; o Dawidzie Kwiatkowskim i Saszan – gwiazdach z internetu; o gasnącej modzie na modowe blogerki i żenujących książkach wciskanych przez nie ludziom, kiedy to samo, o czym „napisały”, jest dostępne za darmo w internecie; o książkach Miłoszewskiego, Bondy, Grzegorzewskiej – bardzo dobrej literaturze popularnej; o skandalu z nagrodą Nike, która ujawniła kulisy tego, jak w Polsce mogą być przyznawane nagrody; o lansie Miss Gizzy; o końcu talent shows i modzie na szukanie miłości w programach telewizyjnych; o świetnych recenzjach Magdaleny Cieleckiej w Nowym Jorku; o zabawnych filmikach Ady Fijał; o fenomenie wróżbity Macieja; o genialnej książce o Beksińskich, biografii Anny Dymnej i fenomenalnej antologii reportażu pod redakcją Mariusza Szczygła; o aferze z Nergalem i Czubaszek w reklamie Empiku; o ogromnej roli mediów społecznościowych w reklamowaniu siebie i swojej pracy i komunikacji gwiazd z fanami. Nie zapomniałabym też o skandalach z niejaką Rafalalą, mamą aktorki Aleksandry Kisio, Dodą czy niezawodną Iloną Felicjańską; o wygranej czarnoskórej Osi w „Top Model”– to nie mogłoby się wydarzyć jeszcze kilka lat temu. - mówi

