Woźniak-Starak odcięła się od promocji "Mam Talent". Tak podsumowała ją Wieniawa

Julia Wieniawa tak podsumowała starcie Agnieszki Woźniak-Starak z produkcją "Mam Talent": "To nie jest do końca moja sprawa". Jednak wyjawiła, jak wszystko wyglądało z jej perspektywy i co faktycznie działo się podczas udziału uczestnika, który przyszedł do "Mam Talent" z małpą.