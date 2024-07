Medialną parą roku z pewnością można uznać Agnieszkę Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka. Ich romans wywołał ogromne zainteresowanie, a prasa nie mówiła o niczym innym. Związek dziennikarki i milionera był obiektem żartów nawet w programie gwiazdy TVN. Przypomnijmy: Korwin dogadała Szulim na temat związku z milionerem. Agnieszka musiała zareagować

Wczoraj Karolina Korwin Piotrowska oraz Agnieszka Jastrzębska spotkały się w studiu Dzień Dobry TVN, by podsumować rok 2014 w show-biznesie. Wśród najgorętszych tematów znalazła się m.in. ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej i Katarzyny Zielińskiej. Dziennikarka pochwaliła obie aktorki za ograniczenie w mediach:

Chcieliśmy mieć swoje royal0baby to mamy. Jest też oczekiwane dziecko Zielińskiej, mamy dziecko Muchy, Niemczyckiej. Żadne z tych dzieci nie wylądowano na żadnej okładce i myślę, że nie wyląduje, bo te gwiazdy nauczyły się jednego. Jak chcesz być kochany i lubiany i szanowany przez swoich odbiorców, to nie pchaj się do mediów tak ze swoją prywatnością. - mówi