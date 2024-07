Karolina Korwin Piotrowska zna się na show-biznesie jak mało kto. Bacznie obserwuje poczynania polskich gwiazd i celebrytów, które ocenia w swoim programie "Magiel Towarzyski". Często zaskakuje trafnymi uwagami i spostrzeżeniami, a na jej słowa mało kto pozostaje obojętny. Mimo to dziennikarka nie zraża się i robi swoje. Ostatnio Korwin wybrała pięć najlepszych poslkich filmów minionego roku. Zobacz: Korwin wybrała 5 najlepszych polskich filmów w 2014 roku. Pierwsze miejsce może zaskoczyć

Jak wiadomo koniec grudnia i początek stycznia to czas podsumowań minionego roku. Oczywiście nie mogło to umknąć Korwin Piotrowskiej, która pokusiła się o kilka rankingów. Dziennikarka wybrała m.in. najlepsze filmy i cytaty polskich gwiazd. Ostatnio udzieliła także wywiadu, w którym wybrała 3 najgorętsze nazwiska roku 2014. Co ciekawe ich wybór może niektórych zaskoczyć, ale padło na nazwiska, które naprawdę namieszały:

Trzy razy "K", czyli Komasa, Kulesza, Kwiatkowski - powiedziała Dziennikowi Zachodniemu.

