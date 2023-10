Magdalena Stępień nie pozostawiła bez odpowiedzi wyznań Jakuba Rzeźniczaka, który w wywiadzie dla Żurnalisty w dość mocnych słowach podsumował swoje dotychczasowe związki i podzielił się smutną wiadomością o poronieniu jego żony, Pauliny Nowickiej. Magdalena Stępień krótko i dosadnie skomentowała słowa byłego partnera!

Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą szczerze podsumował swoje dotychczasowe związki. Piłkarz nie ukrywał, że zdradzał swoją pierwszą żonę, Edytę Zając i teraz wie, że jego zachowanie było niedopuszczalne, choć wtedy nie miał wyrzutów sumienia. W przypadku Magdaleny Stępień stwierdził, że modelka "udawała kogoś, kim nie była" i chciał uwolnić się z tej relacji, tak bardzo, że myślał nawet o ucieczce.

Teraz głos po wyznaniach Jakuba Rzeźniczaka zabrała Magdalena Stępień i nie ukrywa, że też mogłaby wiele powiedzieć na temat ich relacji, ale przeszłość jest dla niej zamkniętym etapem.

Słysząc słowa Kuby, mimo że mogłabym powiedzieć wiele i o tym, co było między nami, i o nim, nie zrobię tego. Śmierć mojego dziecka zmieniła wiele w moim życiu i zmieniła sposób postrzegania tego, co się dzieje dookoła. Dlatego też nie będę tego komentować i roztrząsać przeszłości. Świat się dla mnie zatrzymał po śmierci mojego synka i nie będę wracała do przeszłości i tego, co było między mną a Kubą - napisała Magdalena Stępień na Instagramie.