Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą poruszył nie tylko osobiste tematy i bez ogródek opowiedział o byłych partnerkach, ale nawiązał też do kilku znanych osób i ich związków, które też nie przetrwały próby czasu. Mocny komentarz piłkarza dotyczył m.in. Joanny Opozdy, Maffashion i Qczaja. Joanna Opozda szybko zareagowała. Gwiazda miażdży Jakuba Rzeźniczaka swoimi słowami.

Reklama

Joanna Opozda w mocnych słowach odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi

Jakub Rzeźniczak dość krytycznie podsumował swoje dotychczasowe związki w najnowszym wywiadzie z Żurnalistą. Piłkarz przyznał się do zdrad Edyty Zając, padły też szokujące słowa na temat Eweliny Taraszkiewicz, która jest matką jego córki oraz na temat Magdaleny Stępień. Jakub Rzeźniczak wypomniał też kilku znanym osobom, że krytykowały go, a ich związki też zakończyły się tak samo jak jego.

Ja do tej pory pamiętam, jak znane osoby, jak Maffashion, Qczaj, czy Opozda wypisywały na mój temat, że jestem taki czy taki. Jak życie pokazało, związki tych osób się nie skończyły jakoś dużo bardziej odmiennie

Piotr Matusewicz/East News

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak chciał uciec od Magdy Stępień i upozorować zaginięcie. "Już takie myśli miałem"

Te słowa mocno uderzyły w Joannę Opozdę, która przypomniała, że nie wypowiadała się na temat Jakuba Rzeźniczaka, ale skoro on sam o niej wspomniał to w mocnych słowach powiedziała, co myśli na jego temat:

To bzdura. Nigdy nie wypowiadałam się na temat Rzeźniczaka w mediach, ale skoro tak bardzo chcesz poznać moje zdanie na twój temat, to proszę. To, jak traktujesz kobiety i dzieci, jest dla mnie nie do przyjęcia. Nie ma mojej zgody na taką niegodziwość. Nigdy nie było i nie będzie.

Joanna Opozda w odpowiedzi nie szczędzi piłkarzowi mocnych słów i pisze wprost, że tym wywiadem Jakub Rzeźniczak pokazała swoją prawdziwą twarz w tak krytyczny sposób wypowiadając się o swoich partnerkach.

Krytykujesz każdą swoją byłą partnerkę, a żadnej nie dorastasz do pięt. Dobrze, że udzieliłeś tego wywiadu, teraz już nikt chyba nie ma wątpliwości, jakim jesteś człowiekiem. Nie masz wstydu, nie masz klasy, nie uczysz się na swoich błędach. Przestań krzywdzić ludzi, zwłaszcza dzieci, w tym swoją córeczkę, która zwyczajnie nie zasługuje na taką podłość. Przemyśl to

Instagram / asiaopozda

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak ze łzami wyznaje: "Paulina była w ciąży i straciliśmy dziecko"

Sądzicie, że Jakub Rzeźniczak swoim wywiadem dla Żurnalisty otworzył puszkę Pandory? W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo relacji i wpisów z odpowiedziami byłych partnerek i znanych osób na słowa piłkarza.

Instagram / asiaopozda

Instagram / asiaopozda