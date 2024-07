Kilka dni temu media obiegła informacja, że Natalia Siwiec została reporterką nowego programu o gwiazdach, który będzie pokazywany w telewizji TVN. Modelka będzie przeprowadzała wywiady z gwiazdami, które pojawiają się na różnego rodzaju imprezach towarzyskich.

W środowisku ludzi mediów rozpoczęła się dyskusja na temat tego, że dziś każdy może zostać dziennikarzem, mimo iż nie ma odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Zdanie na ten temat wyraziła między innymi Karolina Korwin Piotrowska, która w branży siedzi od lat i zna ją, jak własną kieszeń.

- Dopóki nikt Natalii Siwiec nie nazywa dziennikarką, to ja jestem spokojna. Jeżeli to się zmieni, to zacznę się zastanawiać. Samą sukienką i biustem kariery nie zrobi. Wykształciłam wielu dziennikarzy i zawsze ich uczyłam, że osoba przeprowadzająca wywiad musi być w cieniu. Myślę, że Natalia jako modelka może mieć problemy z tym, żeby usunąć się w cień. Ona po prostu wygląda dużo lepiej od większości swoich rozmówców. Na szczęście nie będzie prowadziła "Faktów" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka.