Komunikat o śmierci Tyki Nelson opublikował w mediach społecznościowych kuzyn gwiazdy Charles „Chazz” Smith. Siostra Prince’a zmarła w wieku 64 lat i podobnie jak jej brat zajmowała się muzyką. W tym roku Nelson przyznała, że powoli traci siły i musi zrezygnować z kariery. W czerwcu miała zagrać pożegnalny koncert, który ostatecznie jednak się nie odbył.

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Charles „Chazz” Smith przyznał, że cała rodzina jest mocno zasmucona śmiercią Tyki Nelson. Siostra Prince’a i córka znanego jazzmana Johna L. Nelsona zmarła w poniedziałek, 4 listopada rano. Gwiazdę pożegnała także Sharon Nelson, siostra zmarłej.

Choć Tyka Nelson nie nazywała się wokalistką – wolała określać się jako pisarka – to zajmowała się muzyką. Między 1988 a 2011 rokiem wydała cztery albumy studyjne. W czerwcu br. siostra Prince’a miała pożegnać się z fanami i zagrać swój ostatni koncert w Dakocie. Niestety nie doszło do tego.

W tym roku Nelson zaczęła czuć się coraz gorzej. Ostatecznie odwołała pożegnalny koncert z powodu choroby. W rozmowie z „Minnesota Star” przyznała wprost: „Starzeję się”. Dlatego postanowiła zakończyć muzyczną karierę. Nie ujawniono przyczyny śmierci gwiazdy.

Amerykańska wokalistka Tyka Nelson była córką muzyka jazzowego Johna L. Nelsona oraz piosenkarki Mattie Delli Shaw. Oczywiście była także siostrą legendarnego Prince’a. W ciągu kariery wydała cztery albumy studyjne. W lipcu 1988 roku zajęła 33. miejsce na liście przebojów Hot R&B/Hip-Hop Song magazynu „Billboard”.

Największy sukces i wysokie notowanie na wspomnianej liście zapewnił jej utwór „Marc Anthony’s Tune”, który wyprodukował Larry Graham. Cały czas Nelson starała się iść własną ścieżką i nie chciała, by patrzono na nią przez pryzmat popularnego brata. Rozważała nawet zmianę nazwiska, by odciąć się od Prince’a.

Jednak między rodzeństwem nie było zawiści. Nelson przyznała, że po śmierci Prince’a zrozumiała, jak wielki wpływ na słuchaczy na całym świecie miał jej brat.

Chciałam pozbyć się tego nazwiska. Nie chciałam, żeby coś dla mnie robił, bo wtedy nigdy nie dowiedziałabym się, czy ludziom podobała się moja muzyka. Przestałam więc słuchać muzyki Prince'a i straciłam wiele lat, przez co nie widziałam tego, co widział świat

Kiedy umarł i cały świat rozbłysnął purpurą, nie było już co do tego wątpliwości. Wciąż jestem zdumiona. Po jego odejściu wszyscy ci fani przyszli i podzielili się swoimi historiami o tym, co Prince zrobił w ich życiu, poprzez swoją muzykę. Byłam tym niezmiernie zdumiona

– przyznała.