Eliza Macudzińska ma dopiero 16 lat a już robi karierę jako influencerka. Młoda gwiazda poszła śladami mamy, która od lat cieszy się popularnością w sieci. Jak Izabela Macudzińska podchodzi do kariery nastoletniej córki? W rozmowie z naszym reporterem podzieliła się przemyślaniami.

Izabela Macudzińska była gwiazdą "Królowych życia" i "Diabelnie boskich". Przy okazji programu przedstawiła Polakom całą swoją rodzinę. Eliza miała zaledwie 8 lat, kiedy zaczęła pojawiać się u boku mamy na antenie TTV. Niedawno Eliza Macudzińska zdradziła, jak wyglądały kulisy "Królowych życia", a niedługo znowu zobaczymy ją u boku rodziców, w kolejnym programie. Tym razem została zaproszona do "99. Gra o wszystko" - wersji z gwiazdami TTV i TVN.

Kilka miesięcy temu w domu Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka miała miejsce rewolucja. Eliza Macudzińska wyprowadziła się z domu i zamieszkała z członkami Teenz. Jak na to, jak rozwija się kariera 16-latki, zapatruje się jej mama? Izabela nie ukrywa, że jej córka dzięki swojej pracy jako influencerka "wydoroślała" i stała się pewna siebie. A jak było wcześniej?