Karolina Korwin Piotrowska lubi oceniać poczynania rodzimych celebrytów. Dziennikarka najczęściej bez owijania w bawełnę wytyka im błędy i porażki. Jednak nie zawsze tak jest. W swoim ostatnim felietonie dla "Party", Karolina przeskanowała przypadek Joanny Krupy i jej nagły sukces w Polsce i Ameryce, i nie szczędziła słów zachwytu.

Dziennikarka pochwala również fakt, że modelka interesuje się losem zwierząt. Karolina zauważa, iż Krupa w swoich empatycznych poczynaniach jest prawdziwa i nie robi tego dla większego rozgłosu:

- Spotkałam osoby zaklinające,że jej angażowanie się w walkę o prawa zwierząt to lans. Nie znam jednak, poza Pirógiem, drugiej osoby, która by w tak autentyczny sposób kochała "braci mniejszych" , i zapowiadam, że dam w żeby każdemu, kto będzie wątpił w jej zaangażowanie w sprawy zwierząt.

Korwin Piotrowska wypowiedziała się również na temat udziału Krupy w reality show "The Real Housewives Of Miami". Dziennikarka zauważa, że modelka w Ameryce wyrasta na gwiazdę, a w Polsce zaczęło się hejterstwo i zawiść, że komuś się zaczęło powodzić:

- Dżołana jest ucieleśnieniem naszego "american dream". Jest - czy się to podoba, czy nie - naszą największą gwiazdą w Ameryce. Od czasu, kiedy ruszyło reality show z jej udziałem, portale się o niej rozpisują. Są pełne jej zdjęć, Amerykanie dyskutują na forach i Dżołana wzbudza emocje. A u nas? Zaczął się "hejt". Szukanie dziury w całym. (...) Życzę jej grubej skóry, dobrej sprzedaży kremów i tego, aby kiedyś wyfawcy tygodnika "People", mając do wyboru na okładkę zdjęcie Angeliny Jolie , Kim Kardashian i jej, wybrali właśnie ją, bo ona będzie gwarancją sprzedaży. To kwintesencja sukcesu "made in USA".