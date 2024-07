I stało się. Joanna Krupa w końcu dopięła swego i stanęła u progu światowej kariery skupiając na sobie uwagę m.in. samej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Michelle Obamy. Żona prezydenta, zapytana przez dziennikarzy o ulubiony program, wskazała na show z udziałem Polki.

- O Boże, daj mi pomyśleć, ja naprawdę kocham The Real Housewives.

Emitowane w USA i w Polsce reality-show "The Real Housewives" wzbudziło mnóstwo kontrowersji i dzięki temu przyciągnęło przed telewizory sporo widzów.

Co więcej, po emisji amerykański portal Complex umieścił Joannę w czołówce najlepiej zapowiadających się gwiazd w Stanach. Przed nią uplasowała się tylko m.in. Kim Kardashian. Zupełnie tak samo jak rok temu, kiedy w podobnym rankingu portalu Complex Kim pokonała naszą Monikę Brodkę.

Myślicie, że Joanna doczeka się upragnionego sukcesu mega gwiazdy? Z tak opiniotwórczą publicznością nie ma chyba innej opcji:

