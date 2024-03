Z okazji urodzin zaprosiliśmy Dodę do naszego studia na długi wywiad o jej życiu i karierze, a przy okazji przygotowaliśmy dla niej prawdziwą niespodziankę. Pokazaliśmy artystce nagranie przesłane od Pauliny Gałązki, która zadała jej ważne pytanie. Jak zareagowała Doda i co powiedziała o współpracy z aktorką? Zobaczcie sami!

W trakcie urodzinowego wywiadu z królową polskiej sceny muzycznej nie zabrakło wzruszeń i szczerych wyznań. Pokazaliśmy Dodzie nagrania od jej rodziców, a artystka popłakała się przed kamerą. To jednak nie wszystko! Doda zobaczyła również nagranie przygotowane przez Paulinę Gałązkę, z którą gwiazda współpracowała przy filmie "Dziewczyny z Dubaju". Doda nie ukrywa, że jest zachwycona aktorką!

Paulinka jest rewelacyjną osobą, wspaniałą aktorką. Miałyśmy super czas na planie filmowym ''Dziewczyny z Dubaju''. Naprawdę zatrudniajcie ją do filmów, jest tak plastyczna, jest tak niesamowita. To jest taka nasza Uma Thurman

Paulina Gałązka w swoim nagraniu zapytała Dodę, czy planuje jeszcze kolejne filmy. Jak zareagowała gwiazda? Padło szczere wyznanie.