Za nami pierwszy odcinek programu "Doda. 12 kroków do miłości", w którym poznaliśmy pierwszych kandydatów Dody - Darka i Aleksa. Jak już wiadomo, wokalistka nie była zadowolona z wyboru ekspertów - niestety panowie nie przypadli jej do gustu w żadnym aspekcie. Tuż po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy najwyraźniej podzielają zdanie gwiazdy. "Doda. 12 kroków do miłości": Fani o Darku i Aleksie! "Nie Ci faceci, nie ta energia" Przez najbliższe tygodnie w każdą sobotę na antenie stacji Polsat będziemy mogli śledzić nowy program, w którym główną gwiazdą jest Doda . Reality show o nazwie "Doda. 12 kroków do miłości" jest niezwykle ważne dla wokalistki, która ma nadzieję, że eksperyment naprawdę pomoże odmienić jej życie. Piosenkarka od dawna bowiem przyznaje, że jedyne czego jej brakuje w życiu, to prawdziwej miłości. Początek programu jednak nie był dla wokalistki prosty. Już w pierwszym odcinku Doda przekonała się, że o idealnego partnera wcale nie będzie łatwo . Pierwsi kandydaci - Aleks i Darek - niestety nie przypadli jej do gustu. - Ten eksperyment nie ma sensu, jeżeli nie będą mi się podobać ludzie, jeżeli nie będą dla mnie fizycznie atrakcyjni - tłumaczyła psychologowi Leszkowi Mellibrudzie, Doda. Zobacz także: "Doda. 12 kroków do miłości": Reżyser szczerze o spotkaniach psychologa z Dodą. "Wychodził styrany" Wygląda na to, że nowe reality show z udziałem Dody już zdążyło zebrać sporą widownię. W sieci zaraz po emisji pierwszego odcinka pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci szczerze przyznają, że sam format programu bardzo im się podoba, jednak co do pierwszych kandydatów zdają się podzielać zdanie ich idolki... - Dorota zaj***sta kobieta!!! I ma...