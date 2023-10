Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Doda i Michał Wiśniewski to gwiazdy, które na dobre zapisały się w kartach historii ostatnich dekad polskiego showbiznesu. Tym razem ta dwójka miała okazję spotkać się w jednym z odcinków "Doda. Dream show". Lider Ich Troje przed kamerami pokusił się o zaskakujące wyznanie. Czy jego żona, Pola Wiśniewska, ma się czym przejmować?

Michał Wiśniewski powiedział to w "Doda. Dream Show"

Każdy, kto śledzi wydarzenia w polskim showbiznesie z pewnością przyzna, że zarówno Doda, jak i Michał Wiśniewski to pewnego rodzaju legendy polskiej sceny muzycznej. Oboje nadal tworzą i zaskakują fanów nowymi artystycznymi projektami. Teraz muzyków połączyło coś jeszcze - Michał Wiśniewski wystąpił w jednym z odcinków "Doda. Dream Show", gdzie odniósł się między innymi do jednego z ostatnich komentarzy, w którym stanął w obronie Dody.

W ostatnim odcinku "Doda. Dream Show" wokalistka i Michał Wiśniewski postanowili spróbować nietypowej atrakcji. Zabawa polegała na ... zjeżdżaniu na linach w asyście dmuchanych zwierząt. To właśnie w tej scenie z ust Michała Wiśniewskiego padł szczery komentarz! Nagle "ponton" lidera Ich Troje pękł, a muzyk nie mógł przemilczeć tego zdarzenia.

- Właśnie tak mi pękały prezerwatywy przy każdej - przyznał niespodziewanie Michał Wiśniewski.

Muzyk nawiązał najprawdopodobniej do tego, że jest ojcem aż szóstki dzieci. Czy Michał Wiśniewski swoimi słowami podburzył fanów? Nie wygląda na to, by jego komentarz spotkał się z oburzeniem internautów, którzy wprost przyznawali, że darzą gwiazdora ogromną sympatią. Odcinek "Doda. Dream show" z udziałem lidera Ich Troje spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów!

- Michał jest cudownym człowiekiem ❤️

- I tak się powinno robić, wspierać a nie dokopywać ❤️

- I to jest prawdziwy szacunek muzyka do drugiego muzyka zero nienawiści zero zazdrości zero złych emocji...

- Obydwoje jesteście tacy prawdziwi I wrażliwi ludzie,szacunek dla Was❤️🙌❤️

AKPA Jacek Kurnikowski

Wygląda na to, że żona Michała Wiśniewskiego, Pola, również nie ma powodów do zmartwień. Muzyk na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest dla niego małżeństwo - gołym okiem widać, że Michała i Polę Wiśniewskich łączy wyjątkowa relacja.

- Najlepsze życie z możliwych. Życie z Tobą - pisała niedawno Pola Wiśniewska o mężu.

Co sądzicie o występie Michała Wiśniewskiego w "Doda. Dream show"? Wiedzieliście, że Dodę i muzyka łączą tak pozytywne relacje?

Instagram@wisniewska_pola