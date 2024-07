W poprzednim tygodniu jeden z tabloidów poinformował nieoczekiwanie, że osadzony w areszcie Dariusz K. wziął ślub ze swoją narzeczoną, Izabelą Adamczyk. Modelka szybko potwierdziła te informacje na łamach konkurencyjnej gazety i opowiedziała o szczegółach. Przypomnijmy: "Tak, wzięliśmy ślub. Nigdy go nie zostawię!"

Adamczyk udzieliła "Faktowi" obszernego wywiadu, w których poruszyła m.in. niejasną kwestię finansów jej i nowego męża, a nawet temat wychowywania Allana - syna Dariusza z małżeństwa z Edytą Górniak. Tego typu wyznania nie przypadły do gustu Karolinie Korwin Piotrowskiej, która wzięła Izabelę na tapetę w swojej kolumnie we "Wprost". Dziennikarka wyśmiewa modelkę i wytyka jej, że zdecydowała się na wyznania na łamach prasy. Kpi też z jej domniemanej nowej pracy.



Niejaka Izabela Adamczyk, modelka i bohaterka ciekawych fotek na Instagramie, wyszła za mąż za Dariusza K., byłego męża Edyty Górniak, oskarżonego o spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym, do tego pod wpływem kokainy. Pani Iza poczuła wiatr w żaglach i wyspowiadała się z okazji ślubu na łamach tabloidu. Bo przecież wiadomo, że jak dzwoni gazeta, to grzech sobie nie pogadać. Podobno mówiła takie rzeczy, że dziennikarze gazety, którzy widzieli już niejedno, nie kryli szoku (...) Przy okazuje się, że Izabela została szefem... firmy doradczej. Czyżby było to doradztwo finansowe? - czytamy w "Bombie tygodnia".