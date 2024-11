Ojczym Andziaks z aktem oskarżenia! Nagły przełom w sprawie Wojciecha K.

To nie koniec problemów Wojciecha K., ojczyma Andziaks. Właśnie pojawiły się nowe doniesienia o skierowanym do sądu akcie oskarżenia! Wygląda na to, że biznesmen jeszcze długo nie będzie mógł spać spokojnie.