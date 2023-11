Dariusz z "Rolnik szuka żony" pożegnał Natalkę i Marysię i odnalazł wybrankę swojego życia. Wybrał 22-letnią Nicolę. Opowiedział, że bywało trudno, ale najważniejsze, że wszystko się kończy, a on ma wybrankę.

Nicola w ostatnim odcinku opowiedziała, że między nią a Dariuszem jest teraz zupełnie inny rodzaj relacji. Wyznała, że naprawdę widzi obiecująco tę relację i jest w szoku. Nicola idąc z ukochanym za rękę w smugach deszczu, nagle zastanowiła się nad tym, co jej rodzina pomyśli i powie.

Gorzej co moja rodzina powie

Dariusz z "Rolnik szuka żony" stwierdził, że jest takim człowiekiem, który wszędzie się odnajduje. Wybranka poprosiła, aby podczas spotkania z rodziną było bez żartów, co może okazać się trudno, z racji tego, że mężczyzna bardzo lubi żartować.

Tych żartów to się boję. Oczywiście, że może Darek wybuchnie, ale nie no... Myślę, że umie się zachować w takie sytuacji. Też go nie będę tłamsić całkowicie, żeby nie był sobą, ale mógłby zmniejszyć ilość tego

- dodała Nicole.