Nicola z "Rolnik szuka żony" nagle wspomniała pobyt na gospodarstwie Darka. Dlaczego nagle wróciła do tego tematu? Miała pewien powód. Postanowiła podzielić się tym w sieci i opublikowała zdjęcie.

Nicola z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z gospodarstwa Darka

Nicola z "Rolnik szuka żony" zyskała dużą sympatię widzów po udziale w randkowym formacie TVP. Chociaż nie znalazła miłości to zyskała przyjaciółkę. Dzięki programowi zaprzyjaźniła się z Ewą od Waldemara, której również nie udało się odnaleźć drugiej połówki. Niedawno zaskoczyła również zdjęciem ze wspólnego spotkania z Markiem i Kornelią ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci nie ukrywali zaskoczenia takim zestawieniem. Myślicie, że to początek kolejnej przyjaźni, którą zapoczątkowała decyzja o zgłoszeniu się do programu? W końcu kto lepiej zrozumie nagłe zderzenie się z popularnością niż ludzie, którzy sami tego doświadczyli?

Wygląda jednak na to, że Nicola mimo "porażki" miłosnej w "Rolnik szuka żony" dobrze wspomina czas spędzony na gospodarstwie rolnika.

Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie z Natalią i Marią, z którymi przebywała na gospodarstwie Dariusza i napisała wprost:

Minął rok. Ja ten czas szybko leci

Ulubienica widzów nie wspomniała jednak ani słowa o Dariuszu, który mocno zawiódł jej uczucia, czego świadkiem mogliśmy być w finale "Rolnik szuka żony 10".

Nicola jednak już kilka miesięcy temu Nikola z "Rolnika" wyznała, że nie żywi urazy do Dariusza po tym, jak ją potraktował tuż po zakończeniu nagrań do "Rolnik szuka żony". Przyznała, że trzyma za niego kciuki: "Wraz z wybaczeniem odeszły wszelkie negatywne emocje. Życzę mu, aby był szczęśliwy" - pisała w sieci. Z kolei Dariusz nie jest aktywny w mediach społecznościowych od czasów swojego debiutu w TVP. Nie wypowiada się także na temat tego, jak potoczyły się jego losy po programie. Myślicie, że mimo wszystko również dobrze wspomina swoją przygodę w programie?

