Na ten dzień czekali wszyscy fani Dody. Dokładnie 4 wcześnia Polsat wyemitował pierwszy odcinek "Doda. Dream Show", w którym gwiazda odsłania kulisy swojej pracy. Co ciekawe, w premierowej odsłonie programu nie zabrakło Dariusza Pachuta. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kilka tygodni temu wszyscy plotkowali o rozstaniu pary.

Od kilku miesięcy wokół Dody jest naprawdę bardzo głośno. Gwiazda nie tylko zachwyca nowymi singlami, ale również przygotowała dla swoich fanów prawdziwą niespodziankę w postaci własnego show. Dziś ruszył "Doda. Dream Show", a widzowie mogli zobaczyć Dodę całą we łzach. To jednak nie koniec wielkich emocji. Okazuje się bowiem, że w programie pojawił się Dariusz Pachut!

Dariusz Pachut wspierał Dodę podczas trudnych przygotowań do wielkiego koncertu. Widzowie mogli zobaczyć, jak gwiazda czule tuli się do Pachuta w samochodzie, a później jak razem wybrali się na wycieczkę rowerową.

screen Polsat Doda. Dream Show

Dariusz Pachut przed kamerami opowiadał o Dodzie i jej napiętym grafiku. Pachut wspominał ostatnie koncerty gwiazdy i jej kolejne plany.

Ona mi powiedziała "każdy pracuje". No tak, spawacz spawa i po 14 godzinach idzie do domu- nie jest nurkiem, nie jest skoczkiem tylko zrobi swoją pracę. No więc, jakbyś nie była pracoholiczką to byś po prostu śpiewała. Po prostu byś zrobiła sobie trasę koncertową, nie musiałabyś angażować do tego reality show. Jeszcze do tego koncerty telwizyjne pomiędzy- wyliczał Dariusz Pachut. Robi dużo za dużo niż powinna- dodał.