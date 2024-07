Stosunek Karoliny Korwin Piotrowskiej do Dody na przestrzeni czasu zmienił się diametralnie. Kilka lat temu dziennikarka zapewniała, że to ona "przyczyniła się do zmiany wizerunku Rabczewskiej", a jej ostatnią płytę oceniła obiektywnie i nawet pozytywnie. Seria skandali przyćmiła jednak dobre zdanie Korwin na temat Dody, a oliwy do ognia dolał konflikt z Agnieszką Szulim w roli głównej. Przypomnijmy: Korwin o bójce Dody z Szulim: Przyczyniłam się do stworzenia potwora

Karolina niedawno promowała swoją książkę "Ćwiartka Raz" w Trójmieście. Przy okazji udzieliła wywiadu "Dziennikowi Bałtyckiemu", w którym została zapytana o Rabczewską. Korwin nie ma wątpliwości, że Doda powoli odchodzi w zapomnienie. W kilku zdaniach dosadnie podsumowała jej karierę:

To jest biedna dziewczyna, która uwierzyła, że jest jakąś królową, sama nie wie czego, i której media wmówiły, że jest świetna. Nie interesuje mnie, co z nią dalej będzie, ale jej fani na szczęście w większości z niej wyrośli. Sztuką jest sprawić, by fani zestarzeli się razem z tobą. Kazik, Nosowska czy nawet Steczkowska mają fanów we wszystkich grupach wiekowych, bo kochają swoją robotę - mówi w "Polska Dziennik Bałtycki"