Matty Cash, reprezentant Polski w piłce nożnej, niedawno wywołał niemałe poruszenie w mediach, kiedy w wywiadzie dla "Kanału Sportowego" przyznał, że jest fanem twórczości Dody. To zaskakujące wyznanie szybko obiegło internet, a sama piosenkarka nie pozostała obojętna na słowa piłkarza.

Matty Cash powiedział to o Dodzie. Wokalistka od razu zareagowała

Matty Cash, zapytany o swojego ulubionego artystę podczas rozmowy w programie sportowym, bez wahania odpowiedział, że w Polsce jest tylko jedna prawdziwa gwiazda – Doda. Słowa piłkarza wywołały niemałe zaskoczenie, ale i podziw dla jego szczerości, zwłaszcza że Matty Cash jest znany przede wszystkim z dystansu do życia prywatnego i raczej unika medialnych sensacji. Tym razem jednak otwarcie wyraził swoje uznanie dla piosenkarki i stwierdził, że jest najlepsza w Polsce.

Doda. Doda jest dobra. (...) Lubię Dodę. Doda to jest najlepsza w Polsce — powiedział piłkarz.

Wypowiedź Matty'ego Casha nie umknęła uwadze samej Dody. Artystka, znana z aktywności w social mediach, szybko podjęła temat. W swoich relacjach udostępniła fragment wywiadu z piłkarzem. Na Instagramie pojawiły się żartobliwe komentarze na temat słów Matty’ego, a fani zaczęli spekulować, czy ten komplement może przerodzić się w coś więcej. Przypomnijmy, że Doda w przeszłości była związana z piłkarzem, Radosławem Majdanem.

Doda nie dawno się rozstała i jest wolna. Ciekawe kiedy będzie ich pierwsze zdjęcie na Instagramie

Już go lubię

Ma gust — piszą internauci.

Ostatnio jednak to jej relacje z Dariuszem Pachutem, podróżnikiem i influencerem, były na językach mediów. Niestety, para zakończyła swój związek, co otworzyło przestrzeń do nowych spekulacji na temat jej życia miłosnego. Choć słowa Matty’ego Casha mogły wydawać się jedynie niewinnym komplementem, w świecie show-biznesu wszystko może zostać poddane głębszej analizie. Fani piosenkarki i piłkarza zastanawiają się, czy może dojść do dalszej interakcji między tą dwójką. Ich potencjalne spotkanie mogłoby wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie medialne, a nawet podsycić kolejne plotki o nowym związku Dody.

Warto zauważyć, że piłkarz rzadko dzieli się swoimi prywatnymi zainteresowaniami publicznie, co tym bardziej nadaje całej sprawie nietypowy charakter. Jedno jest pewne – zarówno Cash, jak i Doda są osobami, które potrafią wywoływać emocje, a ich wymiana zdań w mediach społecznościowych to tylko początek.

Niezależnie od tego, czy słowa Matty'ego Casha były wyrazem podziwu dla muzyki Dody, czy też mają głębsze znaczenie, jedno jest pewne – piłkarz skutecznie zwrócił na siebie uwagę zarówno fanów, jak i samej artystki. Doda, znana z kontrowersyjnych działań i wypowiedzi, może zareagować w niespodziewany sposób, a jej przyszłe kroki będą bacznie śledzone przez media.

