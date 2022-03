Karolina Korwin-Piotrowska przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim! Po jakim pytaniu? Odpowiedzieli

Kuba Wojewódzki był gościem sobotniego „Dzień Dobry TVN”. Choć rozmowa miała dotyczyć nowego show stacji, czyli „Mask Singer”, widzów zelektryzował inny temat. W trakcie rozmowy Kuba niby mimochodem, wtrącił informację, że jego dziewczyna jest w ciąży! Moja dziewczyna - uwaga - aktualnie w ciąży , zapytała mnie „co robiłeś dzisiaj w pracy kochanie?”. Więc ja powiedziałem „kłóciłem się z tortem, słuchałem, jak śpiewa prysznic i patrzyłem, jak tańczą i śpiewają ręczniki plażowe... - mówił. Wiadomość o ciąży zelektryzowała fanów "Króla TVN". Na Instagramie wprost zasypali go gratulacjami i prośbami o potwierdzenie, czy to prawda. Pod jednym z komentarzy odpowiedział! Kuba Wojewódzki odpowiada na gratulacje fanów Wojewódzki został dziś zaproszony z Michałem Meyerem do "Dzień Dobry TVN", gdzie mieli opowiedzieć o nowym show stacji - „Mask Singer” . Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki przyznał, że... za siedem miesięcy zostanie ojcem . Po wyznaniu, że jego dziewczyna jest w ciąży, prowadząca Anna Kalczyńska dopytywała, czy to prawda, a on odparł: Zostanę ojcem , ale nie w tym programie, w realu. Obiecałem, że powiem to w najbardziej plotkarskim programie - odpowiedział Kuba! W słowa Kuby nie wierzył drugi prowadzący, Andrzej Sołtysik. Ale i jemu Kuba odpowiedział wprost: 60 lat na to czekałem, prawie tyle, co Andrzej - odparł. Już po występie w "Dzień dobry TVN" Kuba Wojewódzki zamieścił wpis na temat udziału w programie. I lekko nawiązał w nim do tematu dnia. Zdjęcie Michałem Meyerem w studiu TVN podpisał: My z synem będziemy dziś oglądać @masksingertvn Najbardziej surrealistyczne show w jakim brałem udział za te pieniądze... 🙌🤷‍♂️...