Macieja Stuhra wszyscy znają, a kim jest córka Jerzego Stuhra, Marianna?

Maciej Stuhr w rozmowie z "Radiem Zet" przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia swojego taty. W poniedziałek 13 lipca media obiegła bowiem bardzo niepokojąca informacja. Jerzy Stuhr w nocy z niedzieli na poniedziałek trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Informacje o tym, że aktor przebywa w szpitalu potwierdziła jego żona, w rozmowie z portalem krakow.wyborcza.pl. Według doniesień Gazety Wyborczej, aktor trafił do placówki medycznej w ciężkim stanie. Zobacz także: Jerzy Stuhr trafił do szpitala! Niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia aktora Maciej Stuhr o stanie zdrowia swojego taty Fani bardzo zaniepokoili się informacjami na temat stanu zdrowia Jerzego Stuhra. 13 lipca przyjaciel aktora, Jerzy Radziwiłowicz, w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził, że Jerzy Stuhr trafił do szpitala. Przed chwilą do mnie dotarła informacja, że Jerzy Stuhr trafił do szpitala, ale nic więcej nie wiem - powiedział w rozmowie z WP Jerzy Radziwiłowicz. Na szczęście we wtorek 14 lipca jego syn, Maciej Stuhr w rozmowie z "Radiem Zet" przekazał krótkie, ale optymistyczne informacje dotyczące stanu zdrowia aktora. - Powoli wraca do siebie – powiedział Radiu ZET Maciej Stuhr. To kolejny raz, kiedy Jerzy Stuhr zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2011 roku u aktora zdiagnozowano raka krtani. W roku 2016 Jerzy Stuhr przeszedł zaś zawał serca. Trzymamy zatem mocno kciuki, aby aktor jak najszybciej wrócił do zdrowia. Maciej Stuhr w rozmowie z "Radiem Zet" poinformował, że jego tata "powoli wraca do siebie". Jerzy Stuhr w nocy z niedzieli na poniedziałek (12 na 13 lipca) trafił do szpitala w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu.