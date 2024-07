Kilka godzin po tym, jak portal TVP Info powiadomił o zdarzeniu drogowym, w którym udział miał wziąć znany krakowski aktor Jerzy S., w mediach pojawiły się nowe fakty w tej sprawie. Policja potwierdziła, że nie doszło do żadnego wypadku. Kierowca samochodu miał doprowadzić do kolizji, po której stracił prawo jazdy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PAP niedługo Jerzy S. ma zostać przesłuchany.

Po zdarzeniu z poniedziałku, 17 października Jerzy S. może usłyszeć zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami policji sprawca miał zahaczyć swoim autem o ramię motocyklisty. Następnie kierowca jednośladu miał mu zajechać drogę. Wersja ta odbiega od tej przekazanej przez TVP Info, według której Jerzy S. miał próbować zbiec z miejsca zdarzenia.

Z relacji funkcjonariusza, która pojawiła się na portalu Wirtualna Polska wynika, że kierowca najprawdopodobniej nie zauważył kolizji. Sprawca jechał lexuem razem z żoną, para wracała właśnie od znajomych. Jerzy S. miał tłumaczyć się, że wcześniej wypił na spotkaniu dwie lampki wina.

Nie wyglądało to na ucieczkę, a raczej na to, że nie dostrzegł zdarzenia. Zwyczajnie jechał dalej. To uderzony w łokieć motocyklista po zdarzeniu wsiadł na motocykl, ruszył za aktorem, zajechał mu drogę i zatrzymał auto - przekazał małopolski mundurowy na łamach Wirtualnej Polski.